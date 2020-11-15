Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni - LEFKOŞA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tören alanına gelişi - Erdoğan ve Tatar'ın vatandaşları selamlamasıLEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.
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