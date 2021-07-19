- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne geldi

-- Erdoğan'ın karşılanması

-- Oğuzhan Asiltürk'ün gelişi



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü kutlama etkinlikleri için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda, Tatar tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından Cumhuriyet Meclisi’ne geldi. Erdoğan'ı meclise gelişinde KKTC halkı büyük bir sevgi seli ile karşıladı. Erdoğan, özel oturumda meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Erdoğan’a KKTC ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri eşlik ediyor. Erdoğan, bayram namazını KKTC’de kılacak Erdoğan yarınki programı kapsamında ise Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde kılınacak bayram namazının ardından, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan sonrasında mevkidaşıyla birlikte KKTC’de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene katılacak.

