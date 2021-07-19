Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne geldi

- Erdoğan’ın meclise geldiği anlar

General Resmi Tören Meclis Özel Oturum Bayram Namazı 

-- Erdoğan'ın karşılanması
-- Oğuzhan Asiltürk'ün gelişi

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü kutlama etkinlikleri için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda, Tatar tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından Cumhuriyet Meclisi’ne geldi. Erdoğan'ı meclise gelişinde KKTC halkı büyük bir sevgi seli ile karşıladı. Erdoğan, özel oturumda meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Erdoğan’a KKTC ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri eşlik ediyor. Erdoğan, bayram namazını KKTC’de kılacak Erdoğan yarınki programı kapsamında ise Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde kılınacak bayram namazının ardından, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan sonrasında mevkidaşıyla birlikte KKTC’de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene katılacak.
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı