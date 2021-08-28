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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç’i kabul etti
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç’i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç’i kabulü

( PODGORICA ) PODGORICA

Resmi Tören Kano 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına devam ediyor. Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ve Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç’i kabul etti.
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