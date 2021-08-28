- Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

-marşların çalınması

-fotoğraf çekimi

-görüşmeye geçilmesi



( PODGORICA ) PODGORICA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Djukanovic, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan'a Karadağ ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

