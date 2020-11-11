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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ ile ilgili konuştu

- Cumhurbaşkanının açıklaması

( ANKARA ) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır” ANKARA

Toplantı Grup Toplantısı Basın Mensupları 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına başkanlık etti. Grup toplantısı sonrasında TBMM Şeref Holü’nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’da Türk askerinin konumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır. Şu anda Rusya belirli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Görüşmeleri gerek Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla gerekse Rusya’dan gelen bir heyetle görüşmeler yapılacak” açıklamasında bulundu. (EK-
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