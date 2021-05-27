Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaftancıoğlu’na 500 bin TL’lik tazminat davası açtı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında avukatı aracılığıyla 500 bin TL’lik tazminat davası açtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında avukatı aracılığıyla 500 bin TL’lik tazminat davası açtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında hakaret, Adil Yargılamayı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.’’ ifadelerini kullandığı aktarıldı.Avukat Özel tarafından mahkemeye sunulan dilekçede; “Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eden bu hal ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Zira davalının amaçladıkları, müvekkilim aleyhine oluşturulmak istedikleri algı kamu yararını amaçlayan değil sadece kendisi zihniyet hakkının kötüye kullanıldığını açık bir şekilde göstermektedir” ifadeleri yer aldı.Dilekçenin sonuç kısmında 500 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile tazmin edilmesi talep edildi.

