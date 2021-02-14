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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş’ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş’ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü

Güneysu'dan evine araçla çıkışı

( RİZE ) RİZE

Hastane Kanaat Önderleri Baba Ocağı Cenaze Naat 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesinin ardından baba ocağı Rize’ye döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Fatih Camii’nde ki cenaze törenini ardından havayolu ile Trabzon’a, buradan da kara yolu ile babaocağı Rize’nin Günesu İlçesi’ne geldi. Hafta sonunu Rize’de değerlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Elazığ’da 107 yaşında vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmıştı.
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