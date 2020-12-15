- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kazuhiro, beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (HK-
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