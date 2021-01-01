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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüyerek valiliğe gelmesi

Sofya 

-Valilikten çıkışı
-Sultanahmet’te kafeye girişi
-detaylar

( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya çıkışı yürüyerek Valiliğe gitti İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Ayasofya Camii’nden yürüyerek İstanbul Valiliği’ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden çıkarak, Cuma namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne geldi. Burada namazını kılan Erdoğan, namazın ardından yakınlardaki bir kafeye uğradı. Kafede lokum yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki turistlere lokum ikramında bulundu. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonrasında yürüyerek İstanbul Valiliği’ne geçti. Yaklaşık 2 saat Valilikte kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından Kısıklı’daki konutuna geçti.
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