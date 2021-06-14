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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

İkili görüşme

İngiltere Başkent 

-Detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede bölgedeki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
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