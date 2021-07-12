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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi

-FETÖ'cünün adli tıptaki görüntüsü

Adli Tıp Akalan Adli Tıp Kurumu Trol 

--Fotoğraf

( ANKARA -FOTOĞRAF) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, adli tıp kurumuna getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmasın ardından ADli Tıp Kurumu'nagetirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen İnandı'nın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (BC -
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