-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İzmir’de depremzedelerle bir araya geldi



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezlerinde yaşayan depremzede vatandaşları ziyaret ederek, yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kente giden Erdoğan, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti. Emine Erdoğan, afetzedelerden, deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Erdoğan, AFAD yetkililerinden de bilgi aldı. Ziyarette Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger de eşlik etti. (SY-HG-



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