Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya’ya bağışladığı hat tablosu görüntülendi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bağışladığı ve üzerinde Al-i İmran Surelerinin 159'uncu ve 160'ıncı ayetlerinin yazılı olduğu hat tablosu görüntülendi. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel hazırlanan hat tablosu cami içinde görüntülendi. Hattat Mehmet Özçay tarafından yapılan tablonun üzerinde Arapça harflerle Al-i İmran Suresi'nin 159'uncu ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor. İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan tablonun en altında Arapça " Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebeti ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir " ifadesi bulunuyor. Hat tablosu cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.



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