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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog

Safiye Teyze'nin sahneye gelmesi

Acı Kahve Diyalog 

-Safiye Teyze ile Erdoğan'ın diyaloğu

( KAYSERİ )-Safiye teyze: - "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi sevinirim" KAYSERİ

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.
Kongrenin ardından kürsüye gelen Safiye teyze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi sevinirim" dedi.

Acı Kahve Hakkında
Dünyada yaşanan en sıcak gelişmeler, “Acı Kahve”de mercek altına alınıyor. Özay Şendir’in moderatörlüğünde “Acı Kahve”, önemli konuklarıyla, her Salı 23.00’de Beyaz TV’de......
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