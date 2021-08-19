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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır-İran sınırı duvar çalışması tamamlandı'
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır-İran sınırı duvar çalışması tamamlandı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır-İran sınırı duvar çalışması tamamlandı'

TÜRKİYE-İRAN SINIRINA YAPILAN GÜVENLİK DUVARININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

( IĞDIR ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Iğdır-İran sınırı duvar çalışması tamamlandı IĞDIR

Canlı Yayın İran Mülteci Göç 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarının Iğdır sınırı duvar çalışmasının tamamlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündemdeki konularla birlikte sorulan mülteci sorusu ile ilgili son durumu da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında bu etkinliğin artırılması amacıyla yoğun bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliğimizi takip etmek için farklı önlemleri devreye aldık. Bizim İran sınırımızda 4 ilimiz var; Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırlarımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık. Hakkari’de çalışmaların yarısına geldik. Van’da da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor” dedi.
(SY-AT)
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