Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal’dan Fatih Camisine kadar makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal’dan Fatih Camisine kadar makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araç kullandığı anlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya İletişim Twitter Makam Aracı 


- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hasdal’dan Fatih Camisine kadar makam aracı kullandığı anları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hasdal’daki yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna oturarak Cuma Namazını kılacağı Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullanmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları sosyal medya hesabı twitterdan, “Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır” notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını kullandığı sırada yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını kullanırken, yol kenarında kendisini selamlayan vatandaşlara el salladı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Efsane Facebook ve Twitter PaylaşımlarıEfsane Facebook ve Twitter Paylaşımları
Facebook'ta En Çok Paylaşılan FotoğraflarFacebook'ta En Çok Paylaşılan Fotoğraflar
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement