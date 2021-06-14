- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

-Detay



( BRÜKSEL ) BRÜKSEL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

