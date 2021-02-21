Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler Belediyesini ziyaret etti

-Fuat Oktay'ın Belediyeden çıkışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, 92 yaşında hayatını kaybeden ilahiyat profesörü Muhammet Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında yardımcısı Fuat Oktay'da eşlik etti. Oktay bir süre sonra belediyeden ayrılırken Erdoğan'ın belediyedeki ziyareti sürüyor.



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