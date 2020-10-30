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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya salgın karşısında mazlum ve mağdurlar adeta kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak bu noktada gerçekten örnek bir tavır ortaya koyduk"-"Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizdeyken, İzmir'den gelen haber bizleri üzmüştür"-"Bu acılı günümüzde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere tekrar teşekkür ediyorum"-"Değerli dostlar, kardeşlerim sağlık altyapımızın gücü depremde olduğu gibi korona virüs salgınında da en büyük avantajlarımızdan biridir"-"Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışan sağlık ordumuza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum"-"Vaka sayısının 45 milyonu geçtiği, can kaybı sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığı salgına karşı hala kesin ve etkili bir çare bulunamamıştır. Artık fiilen kullanım aşamasına gelen aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir"-"Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken, diğer taraftan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içindedir"-"İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Amacımız ilk etapta yüksek risk gruplarından başlayarak bu hizmeti tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaktır"-"Salgın döneminde 155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek elimizdeki imkanları paylaştık. Her konuda kendimiz ve tüm dostlarımız için en iyisini yapmanın gayreti içinde olduk"-"Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz"-"Hatta bu endişenin batıda yükselen islam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığının ana sebeplerinden biri olduğunu da biliyoruz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuştu.





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