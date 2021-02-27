Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu'na taziye telefonu



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu'nu telefonla arayarak, Şam'da vefat eden ağabeyi Abdülkerim Dündar Osmanoğlu için taziyede bulundu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, Şam’da hayatını kaybetmişti. Erdoğan, Dündar Osmanoğlu'nun kardeşi ve Osmanlı Hanedanı’nın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dilediklerini sundu. Osmanoğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, sürekli kendisine dua ettiğini söyledi.



Harun Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, 'Payitaht Abdülhamid' dizisini seyrettiğini, dedesinin başına gelenleri aynen Cumhurbaşkanının yaşadığına dikkat çekerek, kendisine, mazlumların yanında yer aldığı ve onlara sahip çıktığı için her namazında dua ettiğini söyledi.



Erdoğan’a, müslümanlara güzel hizmetler ettiği için Allah-ü Teala'nın kendisine yardımcı olduğunu belirten Harun Osmanoğlu, bütün müslümanların Türkiye’ye baktığını hatırlatarak, Erdoğan'ın İslamiyet'in kılıcı olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harun Osmanoğlu'nun eşi Farizet Hanımefendi ve kızı Nurhan Osmanoğlu Hanımefendi ile de görüştü. Harun Osmanoğlu, eşi ve kızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü de kutlayarak, hayırlı uzun ömürler diledi. Görüşme sırasında, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat da taziye ziyareti için Osmanoğlu ailesinin evindeydi.



loading...