Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Dünya Sigarayı Bırakma’ günü mesajı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma’ Günü nedeniyle vatandaşlara sigara bırakma çağırısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım” ifadelerine yer verdi.



loading...