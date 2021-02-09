Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Dünya Sigarayı Bırakma’ günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Dünya Sigarayı Bırakma’ günü mesajı

hazırlanan klip

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Sigara Irak 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma’ Günü nedeniyle vatandaşlara sigara bırakma çağırısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım” ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı