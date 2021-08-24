Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başakşehir’e ödül

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’na damga vurdu. Gençler için hazırlanan mobil uygulama ödüle layık görüldü.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Başakşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda anlamlı bir ödüle layık görüldü.

Proje kapmasında İstanbul genelinde 15-28 yaş aralığındaki gençlere Başakşehir Belediyesi’nin çalışmaları anlatılarak birbirinden avantajlı imkânlar sunulacak. Gençlerin beklenti ve taleplerine uygun belediyecilik modelini oluşturacak. “Hedef 15-28 yaş arası gençler” Gençler için hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Gençlerimiz için yeni bir mobil uygulama başlatıyoruz. Mobil uygulama kapsamında Gençlik Platformu oluşturarak, sadece Başakşehirli gençlere değil, ülkemizdeki 15-28 yaş arasındaki tüm gençlerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Uygulaması üzerinden kulübe üye olan gençlerimiz, taleplerini ve beklentilerini çevrimiçi olarak bizlere iletebilecek. Başakşehir Belediyesi’nin imkânlarından yararlanabilecekleri gibi, yapacağımız iş birlikleri ile gençlerimize sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik katkılarda da bulunacağız” dedi.

Gençlerin hayatına renk katacak Gençlik uygulaması ile fiziksel mekânlarının yönetiminde ve işletilmesinde gençlere aktif görevler vermeyi planladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Hem katılımcı yönetim anlayışına destek vereceğiz, hem de gençlerimizin sosyal hayata katılımını sağlayacağız. Uygulamanın yazılım sürecinde ve birinci fazını kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda gençler için hazırlanan mobil uygulama ödüle layık görüldü.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

