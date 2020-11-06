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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden ayrılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta cemaatle selamlaşırken, bir vatandaşla görüştü.Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

İletişim Cuma Namazı 

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