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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

FOTOĞRAFLARDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Pamuk Şeker 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla iftarda buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı münasebetiyle Huber Köşkü'nde çocukları ağırladı. İftar programında çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. İftar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elmalı şeker dağıttı.

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