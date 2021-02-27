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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de balık aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de balık aldı

Görüntü dökümü

-Erdoğan evden çıkışı
-Aldığı balığın görüntüsü
-Balıkçı ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Çengelköy’de durarak esnafla sohbet etti. Ardından bir balıkçıdan levrek balığı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli Açılış Törenine Canlı Bağlantı için üzere Vahdettin Köşkü’ne hareket etti. Çengelköy’e uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçıdan levrek aldı. Vatandaş ile de kısa süre sohbet eden Erdoğan Vahdettin Köşk’üne geçti. Balıkçı İbrahim Uzun , "Geçen de vermiştik büyük balık vermiştik. Onun aynısından verdik. Çok beğendiğini söyledi.

Aynı balıktan tekrar istiyorum dedi, verdik. Yani köşke zaten iki günde bir geliyor. Aşağı yukarı iki günde bir geliyor. Haftada bir, on günde bir de balık alıyor” dedi.

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