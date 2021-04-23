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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Tepesi’nde bayrak çekme törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Tepesi’nde bayrak çekme törenine katıldı

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -EK-DRONE) İSTANBUL

İletişim Müstesna Camii Hamdolsun Irak 


- Çamlıca Tepesi'ndeki bayrak çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çamlıca, 111 metrelik bayrak direği ve 1000 metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Tepesi’nde bulunan 111 metrelik direğe, bin metrekarelik Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi için düzenlenen törene katıldı.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.
“Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirerek gelecek nesillere bırakma gayretindeyiz”Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hepinizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün çok müstesna bir gün. Bugünü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın diyoruz Milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişse de niyet aynıdır. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek gece gündüz çalışıyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz” dedi.
“Çamlıca, yepyeni bir çehreye kavuşuyor”“Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz” diye Erdoğan, “Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle, şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok” şeklinde konuştu.
“Tam anlamıyla çevre düzenlemesi yaptık”Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Bu mübarek Ramazan ayında hamdolsun bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok mutluluğu bir arada yaşadık. Büyük Çamlıca camiini inşa edip bitirmek bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi kirlilik içindeydi. Antenler vardı, bu antenleri kaldırmak bize nasip oldu. Hani çevrecilik diyorlar ya çevrecilik budur. Tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık” dedi.
İftarda çocuklarla bir araya geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla beraber İstiklal Marşı eşliğinde bayrağı göndere çekti.
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