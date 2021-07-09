Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Diyarbakır’a geliyor

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Valilik önünden görüntü

-Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahneden görüntü

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR )- Konuşma yapacağı alan ile ziyaret edeceği HDP il binası önündeki çadırda hazırlıklar tamamlandı DİYARBAKIR



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmişti. Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü bugün, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır’a gelerek vatandaşlarla ile evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelecek. Büyük buluşma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka hitap edeceği alan ile çocukları terör örgütü PKK tarafında zorla dağa kaçırılan ailelerin bulunduğu HDP il binası önündeki hazırlıklar tamamlanarak Cumhurbaşkanı’nın gelişi beklenmeye başlandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanlarda polis ekipleri kuş uçurtmuyor.

