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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Törenden görüntüler

Resmi Tören Cuma Namazı Başkent 

-Detay

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin daveti üzerine geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen ve "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Camii'nde (Havace Durak Camii) cuma namazı kıldıktan sonra caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış sonrasında Musalla Caddesi'ne geldi. Musalla Caddesi’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Konseyi binası önünde düzenlenen törende önce İstiklal Marşı ardından da Bosna Hersek Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi binası girişinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç, Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile aile fotoğrafı çektirmesinin ardından Konsey üyeleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştirmek üzere binaya girdi. Görüşmelerde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmeler sonrasında Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.
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