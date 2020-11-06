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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile görüştü - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile görüştü - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile görüştüİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile görüştü.Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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