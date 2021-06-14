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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile sohbet etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile sohbet etti

Erdoğan ve Biden’ın sohbetinden detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Brüksel’de gerçekleştiriliyor. Zirvede Türkiye’yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu liderler önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı ardından da aile fotoğrafı çekildi. Liderler, aile fotoğrafını çektirmesinin ardından zirvenin yapılacağı salona geçti. Toplantıya geçiş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti. Erdoğan ve Biden’ın sohbet sırasında samimi görüntüleri dikkat çekti.
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