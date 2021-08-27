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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak

cami detay

Restorasyon Kubbe Başkent 

-meydandan detay

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da restorasyonu yapılan Başçarşı Camii'nin açılışını yapması bekleniyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında restorasyonu yapılan Başçarşı Camii, açılışa hazır. "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda yer alan caminin duvarları ve kubbesi onarılırken, iç mekanında yenilemeler ve bahçe düzenlemesi yapıldı. Klasik Osmanlı dönemi camilerinden olan Başçarşı Camii'nin açılışı, Saraybosna'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
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