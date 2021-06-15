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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

Resmi Tören İlham Başkent 

- ERDOĞAN'IN ARACININ KONAKLAYACAĞI OTELE GELMESI
- ERDOĞAN ARAÇTAN İNERKEN GÖRÜNTÜ
- ERDOĞAN'IN OTELE GİRİŞİ
- DETAY

( BAKÜ )- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de kalacağı otele geldi BAKÜ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştireceği temasları öncesinde kalacağı otele geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda TSİ 02.30’da iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın İncisi, Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gidecek. Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran’da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa, heyetlerin katılımıyla görüşmelere gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniliyor. Erdoğan, 16 Haziran’da ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek. (KN-MA-Y)
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