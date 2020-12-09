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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Erdoğan'ın yemek öncesi İlham Aliyev tarafından karşılanması

Kamera Basın Toplantısı Toplantı İlham Başkent 

-Yemekten detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.
Yemeğin ardından kalacağı otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı otel girişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer karşıladı. Erdoğan, ziyaretin ikinci gününde Haydar Aliyev’in kabrini, Azerbaycan Şehitliği’ni ve Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek. Zafer Geçit Töreni’ne katılacak olan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşecek. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
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