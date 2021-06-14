- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

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( BRÜKSEL ) BRÜKSEL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Temaslarına devam eden Erdoğan sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

