Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı...Bursa'nın turizmine katkı sağlayacak

-Müze detay

-Yıldırım Belediye Başkanı ile röp.

-Açılış



( BURSA )- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz:- "Yeşil Cami ve Türbesi'nin hemen yanı başında bulunması sebebiyle Türk İslam Eserleri Müzesi şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak" BURSA



- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımı ile yapıldı. Müzenin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ile birlikte Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış kurdelesi, katılım sağlayan protokol üyeleri tarafından kesildi. Müzenin Yıldırım ilçe sınırları içerisinde olması nedeniyle memnuniyetini dile getiren Oktay Yılmaz, “Bu müzenin açılışını özlemle bekliyorduk. Şehrimize önemli bir mekan kazandırmış olduk. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ve müdürlük çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Yıldırım’ı tanımlarken, Yıldırım Bayezid Han’ın cesareti, Çelebi Mehmet Han’ın feraseti ve Emirsultan Hazretlerinin şahsiyetini kendimize rehber edindiğimizi ifade ediyorduk. Kadim şehir Yıldırım’ın en önemli değerlerinden bir tanesi de Türk İslam Eserleri Müzesi. İnşallah bu mekan ilçemizin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacak. Bursa denince akla ilk gelen değerlerin başında Yeşil Türbe, Emirsultan Türbesi ve Cumalıkızık. İçinde bulunduğumuz bu mimari de yeşil külliyesinin hemen yanında bulunması sebebiyle şehrin turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak” dedi.





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