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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi seli

Cumhurbaşkanı'nın park makama gelişi

İl Kongresi 

-Detaylar
-Cumhurbaşkanının ayrılışı
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çay dağıttı.
Partisinin il kongresi ve toplu açılışlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonunda geçtiği Büyükşehir Belediyesine ait park makama girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Buradan ayrılışında dışarıda bekleyen vatandaşların sevgi gösterileri arasında otobüse binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla çay dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.
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