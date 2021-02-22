- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmirlilerden büyük ilgi



İzmirlilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacı ziyaretinin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine tezahüratlarla karşılık veren vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki bakanlarla birlikte Göç Konferansına katılmak üzere alandan ayrıldı.



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