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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi

ETKİNLİKTEN GÖRÜNTÜ

Kutlay Doğum Günü 

-AK PARTİ MALKARA İLÇE BAŞKANI GÖKHAN ŞENTÜRK VE SÜLEYMANPAŞA İLÇE BAŞKANI SEZAYİ ÇETİN’İN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ )- İsmini taşıyan 150 fidanlı hatıra ormanı açılışı yapıldı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından olarak, 150 çam fidanı dikilerek, ‘Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı’ açılışı yapıldı. AK Parti Malkara İlçe Teşkilatı tarafından Küçükhıdır Mahallesi’nde D-110 karayoluna yakın bir alanda yapılan etkinlikte, 150 çam fidanı ekilerek, ‘Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı’ açılışı yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü kutlandı. Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl ve ilçe teşkilat başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
Etkinlikte konuşan AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, “Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutlayarak, Malkara’mızda hatıra ormanı açılışı yapıyoruz. 150 fidanı toprakla buluşturacağız. Açılışını yaptığımız hatıra ormanı, Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyacak” diye konuştu.

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