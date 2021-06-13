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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Brüksel’de sevgi gösterisi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Brüksel’de sevgi gösterisi

-Erdoğan’ın otele gelişi

Başkent 

--Türklerin sevinç gösterisi
--Güvenlik önlemleri

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel’e geldi. Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher's adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı. Polisin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, otelin çevresi izinsiz girişleri engellemek için teller ile çevrildi.
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