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- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Erdoğan’ın gelişi

Abrin Kalaba Alabalık Kabir Ziyareti Başkent 

-Erdoğan’a sevgi seli
-Erdoğan’ın çocukları sevmesi

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da sevgi seli ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ziyaret düzenlediği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii’nin bulunduğu Başçarşı’ya geldi. Başçarşı’da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii’ye geldi.
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