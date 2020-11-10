Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürümesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Atatürk'ün mozolesi önüne gelmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. (1)
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