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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı (3) - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı (3) - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması - Saygı Duruşu - İstiklal Marşı'nın okunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak - ı Milli Kulesinde Anıtkabir Şeref Defterini imzalaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okuması - Askerlerin ve vatandaşların Atatürk'ün mozolesi önünde saygı geçişi yapmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
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Irak 

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