Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı (2) - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Misak - ı Milli Kulesinde Anıtkabir Şeref Defterini imzalaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okuması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak - ı Milli Kulesinden ayrılmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. (2)
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