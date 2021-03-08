Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, evlat nöbetindeki ailelere mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, evlat nöbetindeki ailelere mesaj gönderdi

Ailelerden görüntü

Uttu Terör Örgütü 

-Mesajın okunması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) -- Turgut Aslan:- “Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor” DİYARBAKIR

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere mesaj gönderdi. Mesaj ailelerin evlat nöbetini tuttuğu çadırda okunurken, Aslan mesajında, “15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza biran evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak’tan diliyor ve dua ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere mesaj gönderdi. Mesaj ailelerin evlat nöbetini tuttuğu çadırda okundu. Aslan mesajında, "Karşılıksız sevginin, aile birliğinin hoşgörü ve fedakarlığın sembolü olan başımızın tacı değerli annelerimiz şüphesiz ki hepimizin en değerli varlığıdır. Varlıklarını ve emeklerini hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğiniz annelerimizin evlatları PKK/PYD terör örgütü tarafından yüreklerinden koparılmaktadırlar. Ben de 15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza biran evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak’tan diliyor ve dua ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur” ifadelerine yer verdi. Mesajın okunmasının ardından ailelerde alkış çalarak teşekkür etti. (SI-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı