Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 23 Nisan mesajı

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkan Yalçın Topçu, “Aziz milletimizin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanımızın ve yürütmenin yanında yer almayı, millî iradeye saygının gereği olarak görüyoruz” dedi.

TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yerli Düşünce Derneği yönetiminde bir konuşma yapan Topçu, büyük Türk milletinin esir alınamayacağını, en kötü şartlar altında bile kendi kendini yönetme kabiliyetine, inanç ve iradesine sahip olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini belirterek, TBMM’nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Milletin birliğine, devletin tekliğine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı tehditlere dikkat çeken Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Düşmanca ve küstahça yapılan saldırıları görüyoruz” “TBMM, demokrasimizin, millî iradenin ve İstiklal Mücadelemizin karargâhı; milletimizin devlete uzanan eli ve tam bağımsız güçlü Türkiye’nin adresidir. ‘Üç tarafı denizlerle, beş tarafı düşmanlarla çevrili ülke!’ şeklinde istihza cümleleri kurup, yıllarca bu korkularla aldatıldığımız iddiasıyla güvenlik sorunumuz yokmuş havası oluşturmaya çalışan aklı havada, gönlü bu toprakların ruhundan uzakta olan sözde siyasetçi ve aydınların tozpembe vaatleri ve herkese mavi boncuk dağıtmalarının aksine ülkemizin, milletimizin karşı karşıya olduğu her türlü kumpas ve tehditlerin farkındayız. TBMM’de milletimizin birliğine, devletimizin tekliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne pusu kuran emperyalist piyonlara yancılık ve sözcülük yapanlara şahit olmaktayız. Millî iradenin seçip doğrudan yetki verdiği Cumhurbaşkanımıza, yürütme ve yönetme erkine yönelik içeriden ve dışarıdan maksatlı, planlı, düşmanca ve küstahça yapılan saldırıları görüyoruz. Bu bedhah fiillere, demokrasimizin olmasa olmazı ana muhalefetin ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin de koro şefliği yapıyor olmaları ise daha da vahim bir durumdur. Bizler, bu olumsuz ve üzücü tablo karşısında sessiz kalıp, aldırmayıp, görmezlikten gelmeyi; kutsal vatana, büyük devlete ve aziz millete mensup olma şuuru ile bağdaştıramıyoruz” “Yapıcı ve sorumlu bir muhalefete ihtiyaç var” Yerli ve millî muhalefete ihtiyaç olduğunun söyleyen Topçu, mesajında şunları kaydetti: “Aziz milletimizin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanımızın ve yürütmenin yanında yer almayı, millî iradeye saygının gereği olarak görüyoruz. Adı ister parti, ister STK, ister seyfiyeden, ister ilmiyeden, ister kalemiyeden, ister tekaüt, ister muvazzaf olsun, küresel güçlerin, bölücü mahfillerin dostluğuna güvenen, millete ve milletin iradesine parmak sallayan, ‘Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' lafsını, hıfzını, fiilini ve anlayışını tasvip etmemiz, asla mümkün değildir. Yapıcı, sorumlu, yol gösteren, pozitif ve sadece milletine karşı sorumluluk duyan yerli ve millî muhalefete ve sivil toplum anlayışına, ülkemizin bu günlerde her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu ise çok açıktır. Çanakkale’yi geçilmez yapan, Dumlupınar ve Sakarya da ‘Ya istiklal ya ölüm.’ diyen millet iradesi bu günde yine her türlü emperyalist tezgâhları bozacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak aziz milletimizin, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Millî Mücadele’mizin Baş Komutanı, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz.”



