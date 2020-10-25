Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan’a Hakkari’de sevgi seli

-Vatandaşlarla Kürtçe konuşan Orhan

-Gençlerle Kürtçe sohbet eden orhan

-Vali ve beraberindekilerin esnaf ziyareti ve sohbeti

-Spor solunda yapılan teknik toplantı

-Orhan’nın konuşması

-Valinin konuşması



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, vatandaşların sevgi seli ile karşılandı. Orhan vatandaşları Kürtçe selamlayarak, nasılsınız dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ile birlikte akşam saatlerinde esnafları ziyaret ettiler. Vali Akbıyık’ın sürekli kendilerini ziyaret ettiğini ifade eden esnaflar, vali ve beraberindeki çay ve yemeğe davet ettiler. Esnafı kırmayın vali ve beraberindekiler ikram edilen çayı içerek vatandaşlarla sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, yoldaki vatandaşlar ile işyerleri ziyaretinde Kürtçe olarak vatandaşların hal ve hatırlarını sordu. Kürtçe sohbettin dolayı Orhan’a teşekkür eden vatandaşlar kendisine yoğun ilgi gösterdiler. Kürtçe olarak, Hakkari’de iş sahaları olmadığını da Orhan’a ileten gençler iş talebinde bulundular. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, Allah büyük yakında o da olur dedi.

Orhan’nın Kürtçe konuştuğunu öğrenen bazı vatandaşlar ise sorun ve sıkıntılarını kendisine anlattılar. Akşam saatleri olmasına rağmen açık olan Hakkari’deki tüm işyerlerini tek tek dolaşan Orhan, esnafların hal ve hatırlarını sordu. Pagan, Altay, Cumhuriyet, Bulvar ve Kayacan caddelerini dolaşan Orhan tüm esnafları ziyaret etti. Nöbet tutan polis memurlarıyla da yakından ilgilenen Orhan, polislere yakından ilgilendi. Türkiye Rafting Şampiyonasının teknik toplantısının yapıldığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Vali ve beraberindekiler toplantıya katılarak değişik illerden 25 kulüp sporcusu ile bir araya geldiler. Burada konuşan Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Rafting Şampiyonasını Hakkari’de düzenleyen herkese teşekkür etti. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı’da Hakkari’nin coğrafyasına hayran kaldığını belirterek, yarışmaya katılan tüm kulüplere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, sporcuları Kürtçe olarak selamlayarak salondakilerden büyük alkış aldı. Orhan, ”Rafting camiası sporda harikalar yaratıyor. Şırnak’tan sonra Hakkari’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bilgi beceri ve dostluğunuzla Hakkari’ye geldiniz. Sizin huzurunuzda sayın bakanımız, sayın valimize ve bu organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Akbıyık ise,”Hakkari dağları, Cilo sat ve buzul gölleri, Zap nehri, Berçelan yaylası, kayak merkeziyle güzeldi. Hakkari huzur ve güven var. Hakkari İstanbul kadar güvenlidir. Hakkari tarihin en çok yatırımların yapıldığı dönemler yaşıyor. Türkiye Rafting Şampiyonasını Hakkari’de düzenleyen sayın bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.





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