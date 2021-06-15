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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Aliyev: “Şuşa Deklarasyonu ile Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni bir aşamaya geldi”

- Cumhurbaşkanı Aliyev: “Şuşa Deklarasyonu ile Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni bir aşamaya geldi”

-Aliyev’in basın açıklaması

( ŞUŞA ) ŞUŞA

Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması Uluslararası Nitelik 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa’da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının iki ülke arasındaki birliği gösterdiğini ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şuşa’da gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Bugünün Azerbaycan ve Türkiye’nin tarihinde önemli bir gün olduğunu belirten Aliyev, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karabağ topraklarında Şuşa topraklarında selamlıyoruz" dedi.
Ortak deklarasyonda tarihi Kars Bildirgesi'ne atıfta bulunulduğunu belirten Aliyev, “Bugün Şuşa’da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim bildiğimizi gösteriyor. Şuşa Deklarasyonu ile Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni bir aşamaya geldi. Şuşa Deklarasyonu olağanüstü siyasi ve tarihi öneme sahiptir. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in ‘Bir millet, iki devlet’ ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, üzüntüsü kederimizdir’ sözleriyle karakterize edilen Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, yeni bir aşamaya geldiler” ifadelerini kullandı. “İmzalanan belge iki ülkenin ortak çıkarlarını korumaya yönelik fırsatlara olanak sağlayacak” Aliyev, imzalanan tarihi belgenin iki kardeş ülkenin ortak çıkarlarını korumaya yönelik fırsatlara olanak sağlayacağını ve ülkelerimizin bölgesel ve uluslararası rolünü ve ağırlığını daha da artıracağını vurguladı. “Bildiri, Atatürk ve Aliyev'in sözlerini yansıtmaktadır” Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinin sona ermesi, işgal altındaki toprakların kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasında Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğinin önemine değinen Aliyev, “Bugün imzalanan ortak bildiri, ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarıyor. Bildirinin adı İttifak Bildirgesidir. Bu isim başlı başına her şeyi gösterir, her şeyi söyler. Bugün niteliksel olarak yeni bir ilişki kurduk. İmzalanan Deklarasyon tarihe dayanmaktadır. Bildiri, halklarımızın büyük liderlerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in sözlerini yansıtmaktadır” dedi.

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