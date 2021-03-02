Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı açıkladı esnaf harekete geçti

Cumhurbaşkanı açıkladı esnaf harekete geçti

esnafın temizlik çalışması genel, detay

Harekete Geç Sevindik 

-esnaf röp
-açık olan restoran ve kafelerde oturan insanlar

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme kurallarını açıklamasının ardından Turuncu bölge olarak görülen Bodrum'da restoran ve kafeteryalarda hummalı bir çalışma başladı.
Bilimkurulu ile yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Esnafı ekranlara kitleyen açıklamanın ardından Turuncu bölge olarak belirlenen Bodrum'da restoran ve kafeleri olan esnaf dükkanlarını açmak için sabah erken saatlerde işletmelerine gelerek temizlik yapmaya başladı.
Bazı iş yerleri hızlı bir şekilde restoranlarını açarken bazı işletmelerde ise tadilat ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.
Özellikle kıyı şeridinde bulunan restoranlarda çalışmalar hızla sürüyor. Restoran ve Kafe işletmecileri aylar sonra işletmelerinin açılmasına çok sevindiklerini ama tüm işletmecilerin kurallara uyulması gerektiğini söyleyerek “Aylar sonra işletmelerimizin kapılarını açtık, heyecanlıyız. Kış ayı boyunca kapalı olduğu için işletmelerimiz temizlik çalışmaları yapıyoruz. En kısa zamanda hizmete girmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (EA-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı