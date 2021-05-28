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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Cuma vakti camiden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Cuma vakti camiden yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Yangından farklı açılardan görüntü

Camii Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden farklı açılardan görüntü
-Duvarın yıkılmasından görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de cuma vakti camiden çıkan dumanlar panik oluşturdu. Caminin alevlere teslim olduğu düşünülse de gerçek daha sonra ortaya çıktı. Yangın, Çal ilçesi Hançalar Mahallesi Orta Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cuma namazı sonrasında cami içerisinden yükselen dumanları fark edene vatandaşlar caminin alevlere teslim olduğunu düşündü. Bahçede küçük çaplı başlayan yangın, daha sonra camiinin odunluğuna sıçradığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir yandan kepçe yardımıyla kömürlük deposunun duvarına yıkarken diğer yandan alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında camiye ait kömürlük ise kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporunun ardından kesinlik kazanacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-Y)
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