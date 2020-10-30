Cuma Namazı’ndan dönen yaşlı adama otomobil çarptı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Sağlık ekipleri ve vatandaşların yaralının yakınlarını sakinleştirmeye çalışması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Kazaya karışan otomobil

-Kaza yerinden genel görüntüler



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cuma Namazı’ndan çıkıp evine dönmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Namazı’ndan çıkıp evine dönmeye çalışan 73 yaşındaki Mustafa Adak’a, Mertcan T. (27) idaresindeki 67 LY 481 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın kalp rahatsızlığı ve işitme kaybı bulunduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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