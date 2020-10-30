Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Cuma Namazı’ndan dönen yaşlı adama otomobil çarptı

Cuma Namazı’ndan dönen yaşlı adama otomobil çarptı

Olay yeri

İlk Müdahale Hastane Avcılık Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Sağlık ekipleri ve vatandaşların yaralının yakınlarını sakinleştirmeye çalışması
-Yaralının ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Kazaya karışan otomobil
-Kaza yerinden genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cuma Namazı’ndan çıkıp evine dönmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Namazı’ndan çıkıp evine dönmeye çalışan 73 yaşındaki Mustafa Adak’a, Mertcan T. (27) idaresindeki 67 LY 481 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın kalp rahatsızlığı ve işitme kaybı bulunduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı